鄰居輪住裝修 冇覺好瞓 戴祖儀黑面 自彈自唱洩憤
女神戴祖儀（Joey）早前於無綫劇《香港人在北京》飾演名店售貨員兼街頭歌手，與吳業坤的CP組合，大獲好評。她本身懂得作曲填詞，亦不時會於社交網上載短片，自彈自唱與粉絲分享歌聲，日前更於社交網發放新片，邊彈結他邊唱經典英文歌《Zombie》，平時笑容滿面的她，今次卻黑口黑面地獻唱，細聽之下發現背景有點雜音，她更在短片下留言解說「黑面之謎」：「你有張良計，我有後樓梯！正所謂以毒攻毒！！你鑽啦！！！鑽大聲D！！！」
誤以為自己贏咗
原來Joey飽受鄰居裝修噪音之苦，導致冇覺好瞓，難怪片段一開始時嬲爆爆，雖然她以這樣「另類式」的自我安慰來抗衡噪音，但可惜一波未平一波又起，她在短片尾段「灰爆」寫道：「我以為我贏咗嘅時候……有乜慘過隔籬屋裝修咗一個星期，就係另一間隔籬屋都開始裝修！」這場「噪音之戰」應該有排煩，所以Joey黑面發洩都可以理解。
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