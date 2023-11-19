吳海昕聽歌踩單車 爽！

藝人吳海昕與伍家謙昨日出席上環街市舉行的新加坡節活動，2人大玩新加坡傳統遊戲，又體驗虛擬單車對戰。吳海昕以露腰裝上陣大騷小蠻腰，剛完成舞台劇演出的她透露，為演出時保持最佳狀態，除了跑步及健身之外，最喜歡就是踩單車，無論是戶外或是室內，直指邊聽音樂邊做運動的感覺最爽。