娛樂

吳海昕聽歌踩單車 爽！

吳海昕平日喜歡踩單車以保持體能。 吳海昕平日喜歡踩單車以保持體能。
吳海昕平日喜歡踩單車以保持體能。
藝人吳海昕與伍家謙昨日出席上環街市舉行的新加坡節活動，2人大玩新加坡傳統遊戲，又體驗虛擬單車對戰。吳海昕以露腰裝上陣大騷小蠻腰，剛完成舞台劇演出的她透露，為演出時保持最佳狀態，除了跑步及健身之外，最喜歡就是踩單車，無論是戶外或是室內，直指邊聽音樂邊做運動的感覺最爽。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc