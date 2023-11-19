首與韓國歌手同台演出 炎明熹學韓文 不排除異地戀

「聲夢人氣王」炎明熹（Gigi）首次與韓國歌手同台演出，竟爆出她原來曾學韓語，對於進軍韓國市場，她直言「急唔嚟」，不過對於發展異地戀，她則持開放態度。

Gigi昨午夥拍韓籍歌手金那英及Gaho等於文化中心開騷，獻唱一系列有關韓國影視作品歌曲。談到首次與韓國歌手合作，Gigi表示數月前知道有此工作已很緊張，提到用韓文跟觀眾打招呼，她說：「可能好多人都唔知，我大約14歲時有上堂學過韓文，不過上咗幾堂就要接受訓練，加上課程係英語教授，所以惟有暫時放棄。」

對於學韓文進軍韓國，她打趣叫大家不要太大期望：「冇得急，慢慢嚟。」她又表示自己不是韓劇迷，但認為愛情情節相當浪漫。雖然暫未有拍拖，但Gigi的戀愛觀相當實際，明白世上沒有神仙般愛情，問到有否大學男同學追求，她笑說：「冇，不過我持開放態度。（接受異地戀？）可以。」

另外，為配合無綫台慶劇《新聞女王》於內地率先推出，相關官網前晚釋出Gigi獻唱的片尾曲MV，是她首度推出個人英文單曲。Gigi笑說：「希望我聽到首歌時唔會太尷尬啦，因為英文我唔係咁常用，所以有逐個字去查字典，事前亦逐個字去練習點讀，練到覺得有效果先成句讀出嚟。」她笑指錄音時因肚餓「唔夠氣」：「我食番個肉餅飯先有番啲力氣。」

預告姚焯菲歸隊 至於她所屬的組合After Class前晚「三缺一」現身，並預告姚焯菲（Chantel）12月返港，屆時會真正合體表演，Windy及Yumi則表示已為組合灌錄新歌，令身邊的Gigi一臉茫然，及後才補充自己稍後加入。提到經票選後成功殺入電台頒獎禮「我最喜愛的女歌手」十強，Gigi感激支持，表示順其自然，但要對自己有信心。