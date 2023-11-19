大膽激情戲在後頭 馬國明黑化咀何依婷 恨再攞視帝

視帝馬國明於新劇與何依婷有場後樓梯激咀戲非常搶Fo，加上角色挑戰演「黑化」主播，有望再度衝擊視帝寶座，對此他直言：「有當然最好！」他更預告與依婷將有一場意識大膽的激情戲，但不擔心未婚妻湯洛雯睇到會詐型！

馬國明與佘詩曼（阿佘）孭飛的台慶劇《新聞女王》將於明日首播，而內地影視平台則於前晚率先播出，並一口氣上架5集，不少劇迷已第一時間搶閘煲劇，甫開始已有阿佘與馬國明為搶新聞針鋒相對的場口，兩人同場飆戲，戲味十足！

職場上一臉專業，但兩人感情線亦相當豐富，除了阿佘分別與何廣沛有床戲及與「舊愛」譚俊彥甜蜜餵食戲份外，馬國明與何依婷亦有場後樓梯激咀戲，就連高海寧亦使出最強「胸」器，一招拉低拉鏈露事業線成功搶Fo，結果劇集上線一晚，已打入內地數據平台熱播榜第10位，成績相當不俗。

馬國明昨日接受本報訪問時，預告與依婷亦將有一場意識大膽激情戲：「場戲係有需要嘅，不過只係意識大膽，實情我係冇掂到依婷嘅。（會唔會阻止未婚妻湯洛雯睇？）唔會！大家都係演員好明白，同埋只係劇情所需，唔會有投訴嘅。呢套劇我都好想快啲睇，雖然內地播先，但因為我仲開緊《飛常日誌》，尋日內地返嚟都趕住開工，同埋都忙台慶啲衫，所以會等香港正式播先睇。」他今次豁出去演「黑化」主播，網友亦紛紛畀讚，加上與依婷的激情戲助攻，絕對有望繼《白色強人》後，再次衝擊視帝殊榮。對此，他表示持平常心：「我今年已經好滿足，有冇獎平常心，有當然最好，冇都係開心。首先《隱形戰隊》收視好好，暫時仲係今年收視之冠，至於《新聞女王》喺內地播咗幾集，個勢頭幾勁，希望收視都好。我自己今年幾好彩，兩套劇嘅角色都係以往比較少演繹，一連兩套劇都畀到另一個感覺觀眾。」

佘詩曼演技掀熱話 而依婷對於內地反應不俗亦表示高興，問到未婚夫可有觀看她與馬國明的咀戲？她說：「一開始佢知道我要拍呢套劇時，收劇本已經一齊睇，覺得個角色好特別，都戥我開心，所以佢係好清楚知道劇入面每一個情節，都好支持我。」

至於在內地影視平台開播前夕，網上早已錄得超過2.7億的話題閱讀量，並以超過100萬預約數量登上內地影視平台港劇預約榜首，網絡亦就該劇引發連番熱話，熱搜關鍵詞語先後有「演技保證」、「毒舌判官」及「女王大人」等，大部分均圍繞劇集主角阿佘衍生，足見阿佘在內地網民心目中的期待值！