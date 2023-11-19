娛圈單打：阿媽減價益阿爸 臨老升值做贏家

有「廟街歌王」之稱的尹光，唱歌一直通俗抵死，「你阿媽大減價益你阿爸」，「七個矮仔有七支棍，齊齊喺個山窿度詐眼瞓」，聽到大家笑哈哈。之不過，有邊個諗過，尹光竟然能夠登上大雅之堂，同一線歌星齊齊爭獎吖！

唔通真係風水輪流轉？79歲的尹光臨老行大運，乘着AI熱潮，突然躍升人氣王。今年6月，有網民製作「AI尹光」合成歌聲，翻唱姜濤及林家謙大熱作並製成MV，迅即在網絡瘋傳，網民更暱稱他做「光B」；尹光其後食住個勢推出抒情歌《Dear Myself》，首次打進叱咤樂壇流行榜，今個月仲踩上紅館開個唱。網民紛紛表示，要一人一票推爆光B攞埋叱咤我最喜愛男歌手，目前如願打入十大，聲勢一時無兩。

嗱，香港網民出名嘴賤，最鍾意鬧耆英做廢老，何解偏偏獨愛光B？咁就不得不講句：時勢造英雄！

正所謂物極必反，自從MIRROR爆紅後，有人可能恃寵生驕，唔止拒絕修身減肥，今年初叱咤頒獎禮仲忽然「落力掃」嚇煞觀眾，自此Hater與日俱增。早前更爆出欺凌女網民指控，益發激起Hater怒火，有人發起保送光B揮低姜B行動，一呼百應，由是出現尹光打入叱咤十大奇景！

尹光坦言從未獲獎，自問唔夠其他一線歌星爭。即係咁，有冇獎都好，尹光已經贏晒，試問出道幾十年來，邊有今年咁風光？商場騷、廣告接到手軟，豬籠入水。這固然係唱片公司Marketing做得好，但亦同光B做人不驕不躁有關。一眾年輕偶像，真係要學吓嘢嘞！