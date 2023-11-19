公審知錯 再次道歉 姜濤風波後首現身 垂頭喪氣

男團MIRROR昨日出席新片互動體驗場，姜濤首次現身回應公審女網民一事，正式向該名女事主道歉，又呼籲大眾要在網上散播正能量。

MIRROR全員昨日出席《12怪盜》電影互動體驗場，慶祝MIRROR成軍五周年，今次更是首次全隊成員合演電影，吸引了約7,000名鏡粉手持應援物到場支持。

AK拒絕再談緋聞 姜濤自公審女網民一事後首次現身，他低頭狀似沒精打彩，小聲地回答記者的提問，稱想和那位女士講聲「對唔住」，希望將來的自己和大家都可以吸取教訓，無論是公眾人物或民眾都要在網上散播正能量。又言不想再多解釋，下次會努力做好，亦呼籲網絡民眾不要再攻擊那位女士。問到隊友有否給予安慰和支持？姜濤說：「大家都好了解我，都知道我好需要自己嘅空間。（打波發洩情緒？）公司唔畀，因為嚟緊有演唱會，驚受傷。」

另外，AK最近與麻利同框現身日本再度傳緋聞，他直言不需要解釋，態度強硬直言已經說到口臭，又認為朋友有自己的發展機會，若然批評他唱歌跳舞差，他可以承受，但朋友是局外人，不應該影響她的正常生活。問到將來會否不再上傳照片到社交網站？AK說：「唔會，點解要因為人哋嘅幻想而改變我嘅生活習慣？」

Lokman撐尹光入圍 說到尹光入圍叱咤我最喜愛的男歌手十強，AK和Lokman都偏心這位前輩，AK甚至說：「我自己都投咗尹光一票。」Lokman認為尹光入圍是證明樂壇多元化的現象。