娛樂

谷愛凌胸襲洛杉磯晚宴

谷愛凌身穿開胸設計的晚裝現身，搶盡焦點。 谷愛凌身穿開胸設計的晚裝現身，搶盡焦點。
谷愛凌身穿開胸設計的晚裝現身，搶盡焦點。
有「滑雪女神」之稱的國家滑雪運動員谷愛凌，近日出席在美國洛杉磯舉辦的晚宴，以一襲黑色掛頸裙上陣，騷長腿之餘，中門大開的剪裁設計把其豐滿上圍表露無遺，裙襬則是粉紅羽毛，高貴又靈動。她在社交網分享多張靚相，見她坐在洗手盆上搔首弄姿，意態撩人，網友都讚漂亮又性感。
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