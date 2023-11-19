谷愛凌胸襲洛杉磯晚宴

有「滑雪女神」之稱的國家滑雪運動員谷愛凌，近日出席在美國洛杉磯舉辦的晚宴，以一襲黑色掛頸裙上陣，騷長腿之餘，中門大開的剪裁設計把其豐滿上圍表露無遺，裙襬則是粉紅羽毛，高貴又靈動。她在社交網分享多張靚相，見她坐在洗手盆上搔首弄姿，意態撩人，網友都讚漂亮又性感。