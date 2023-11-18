舊愛入稟爆遭虐打軟禁 Diddy被控強姦 自稱遭勒索2.2億

37歲美國女歌手Cassie前日被美國傳媒爆近日向紐約一法院入稟，控告54歲前男友、美國樂壇天王Diddy強姦及虐待，事件曝光後震驚荷里活！

Cassie於2005年被Diddy的唱片公司簽約，2人因而認識繼而搭上，當時她年僅19歲。2人拍拖離離合合糾纏13年，直至2018年10月正式分手。她於法律文件中表示自相識後已開始被Diddy控制着，雙方交往數年後，她被Diddy強迫與多名男妓發生性行為，而他更將過程拍下來滿足自己的「窺淫癖」。Cassie亦指Diddy會於過程中向她提供藥物，令她於情緒上能麻醉自己。此外，她透露於2018年面臨分手邊緣時，Diddy強行進入她的寓所將她強姦！

傳擲千萬圖「封口」 Cassie亦爆多次遭Diddy虐打，其中一次發生於2009年，Diddy因見到她與另一經理人公司的人員交談而大怒，猛力推她入車廂，並用腳狂踢其臉導致流血，之後又下令其工作人員帶她到酒店房「軟禁」1星期，她多次要求回家見家人，卻遭拒絕。而另一次發生於2016年，她在洛杉磯一間酒店房被醉酒的Diddy揮拳打臉，導致眼部瘀傷。事後她嘗試趁他睡着時離開房間，不料弄醒了他，他遂跟她到走廊並用玻璃花樽掟她。雖然當時酒店的閉路電視拍下整個過程，但被他以5萬美元（約39萬港元）買下片段。Cassie解釋當時沒有報案，是因為不想Diddy再有藉口傷害她。Cassie亦向法庭爆料指2012年時，Diddy曾因不滿她與另一歌手Kid Cudi拍拖而指示人炸毀對方的車輛，Kid Cudi前日亦透過發言人證實事件。

一連串指控曝光後，Diddy透過律師否認所有指控，並指過去半年他一直被Cassie勒索威脅要求3,000萬美元（約2.2億港元）「揞口費」，否則便出書爆料。至於Cassie的律師入稟前亦有向傳媒回應，指Diddy曾向她開出8位數字的金額要求「封口」及防止她入稟法院，但遭她拒絕。據知Cassie指控被公開後，有傳媒聯絡上紐約執法部門，他們回應指一向對待性侵及強姦的案件極度重視，而他們呼籲任何受害者去報案，好讓他們展開調查。事件曝光後，Diddy被發現已停止社交網站留言功能，但仍有網民成功留言表示希望他入獄。

Cassie的指控惹來很大的回響，其樂隊Danity Kane前隊友表示支持她，其中Aubrey O’Day於社交網站留言時表示自己多年來亦一直嘗試爆料讓所有人知。Aubrey曾是Diddy唱片公司旗下的歌手，2008年她於網台節目暗示因不願意音樂以外的事情而被解僱。至於Diddy的天后前女友珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）暫時未有就事件回應。