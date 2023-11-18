台慶獻技 惡補舞功 鄺潔楹向BLACK PINK偷師

無綫小花鄺潔楹（Judy）、何廣沛、徐文浩及阮浩棕等，昨日齊集電視城綵排台慶耍劍項目，素顏上陣的Judy以露臍裝上陣晒性感，表示加入無綫已有7年，但卻是首年參與台慶表演，故心情相當興奮，更指屆時將與江嘉敏、胡美貽及林鈺洧等一起跳Hip Hop。

徐文浩阮浩棕爆胎露底 近日頻頻惡補舞技的Judy，笑指終於被公司發現她對跳舞的熱誠：「過去一年好努力去學BLACK PINK舞步，對舞蹈充滿熱誠，會放跳舞片上網，可能公司見到我嘅才能，今次被徵召去跳舞。（同BLACK PINK差幾遠？）我應該掹車邊掂到佢哋腳底。」更指習舞後心肺功能變得強大，以及學懂韓式呼吸法，能夠邊跳邊保持笑容。舞衣方面，她表示試衫時已獲悉與林鈺洧穿同款褲，惟因高度問題，對方穿到大髀位置，她卻穿到落腳眼，效果搞笑。

而徐文浩與阮浩棕綵排時表現落力，惟擺出紮馬動作時褲浪齊齊爆胎，徐文浩露出黑底，但不及阮浩棕露白底尷尬，徐文浩自揭在家練習時不慎拗柴，左腳腫如豬蹄，故綵排後趕做物理治療，望台慶夜有好表現。

阮浩棕則表示慶幸「意外」是在綵排時發生：「尷尬咗先都好，或者到時着定黑色打底先，未試過爆到咁大。」至於何廣沛被問到可擔心爆胎？他表示與其他同事試衫時都試過爆胎：「當花開富貴囉，爆多啲賀一賀台慶，可能我哋最後着啲三色底褲賀公司，不過爆完之後驚收投訴。」