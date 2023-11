在港圓夢意義重大 楊紫瓊獲頒榮譽博士感動落淚

今年是楊紫瓊喜事連連的一年,月前在《第95屆奧斯卡金像獎》中憑電影《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All At Once)勇奪「最佳女主角」,成為奧斯卡首位亞裔影后,昨日她又獲封博士,獲香港科技大學頒授人文學榮譽博士學位,好事成雙!