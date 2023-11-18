在港圓夢意義重大 楊紫瓊獲頒榮譽博士感動落淚

出爐奧斯卡影后楊紫瓊向來視香港為第二個家，摘下殊榮後也特別感謝香港。昨日她獲大學頒授榮譽博士學位，激動得流下眼淚，最感自豪是在香港獲認可。

今年是楊紫瓊喜事連連的一年，月前在《第95屆奧斯卡金像獎》中憑電影《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All At Once）勇奪「最佳女主角」，成為奧斯卡首位亞裔影后，昨日她又獲封博士，獲香港科技大學頒授人文學榮譽博士學位，好事成雙！

平衡不同身份 科大昨日舉行第31屆學位頒授典禮，向6位傑出學者及社會領袖頒授榮譽博士，楊紫瓊壓軸登場，觀眾席傳來一陣小哄動，隨即掌聲如雷。她致謝辭時提到在港發展演藝事業以來，獲朋友及觀眾愛戴，期間一度哽咽落淚，場面感人。

楊紫瓊於儀式後受訪，對於在港獲此榮譽表示好感慨：「因為由細到大，做博士係我嘅夢想，今日好開心、好特別，因為喺香港攞到，香港係我屋企。（咁多個身份點平衡？）每個身份都有關連，無論演藝、藝術同運動都係成就自己嘅夢想，如何去同心團結做好一件事，你必須要自己爭取、要求同有奮鬥心，才能達到目標。」又透露在港還有其他計劃。