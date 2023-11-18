中娛星動：感激未婚妻接受 唐禹哲認有私生子 學做合格爸爸

跟前度共同撫養

唐禹哲回應流傳已久的私生子事件，他說：「11年前我跟當時的女友在未婚的狀況下懷了孕，我們共同討論後決定生下來，一起撫養照顧小孩，非常可愛也很聰明善良的一個小孩子，但在幾年前經過雙方慎重的考慮還有討論之後，最後還是決定分手，但共同撫養孩子。」至於和前度分開的原因，他坦言：「會分開其實是在相處過程中慢慢性格的不合適，我自己也有問題，當時做的不夠好，所以最後選擇分開，但是作為小孩的爸爸，我對他的愛是不會有任何改變的。」他透露在內地工作時會跟孩子保持聯絡，返台北後亦會抽空帶他去玩、吃東西，雖然首為人父很多地方不夠完美，但會努力學習成為更合格的爸爸。