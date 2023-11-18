又着情侶裝上庭 林穎彤考慮轉跑道 鄭雋熹續約冇聲氣

無綫小花林穎彤早前與緋聞男友鄭雋熹雙雙惹上官非，更有傳因此被無綫「照肺」及停工雪藏，她強調絕無此事，承認確曾考慮過轉跑道，又澄清與鄭雋熹的關係。

林穎彤（Bella）與捲入JPEX案被捕的藝人鄭雋熹早前被控涉阻礙公職人員及在公眾地方作出擾亂秩序的行為兩罪，案件昨日續審，二人以黑白配情侶裝現身法院，控方於庭上申請將案件押後，獲裁判官接納，案件押後至明年1月續審。

讀書增值 就嚟開學 兩人事後分別離開法院，Bella受訪時表示自己平常心面對案件，對於被指遭無綫「照肺」並雪藏，她表示絕無此事：「之前同公司講想停工讀營養學，好早已經知係呢個意向，嚟緊會開學，差不多讀半年。」她坦然希望花點時間增值自己，又不諱言曾考慮過轉跑道，但絕非因公司做法令自己意興闌珊：「唔會咁諗，公司畀咗好多好開心嘅回憶我，令我成長咗好多，基本上我所有青春都放咗喺公司，只係人大咗，心態同追求嘅唔同咗。」問到再次與鄭雋熹以情侶裝現身？她笑謂：「唔係呀，唔好再屈我呀，冇人得閒去夾着咩衫。」澄清與對方分屬朋友。

至於鄭雋熹則承認案件令很多工作要改期遷就，與無綫仍有合約的他表示快將約滿，但暫時未有人與他洽談續約事宜，現時仍主要接外間幕後製作工作為主。談到與Bella情侶裝現身，他笑謂：「我啲衫唔係黑就白㗎啦，哈哈！」又指與對方是好朋友。

案件編號：FLCC1296/2023