吸金力勁 一樣識慳 炎明熹理財要規劃 當跑馬拉松

「聲夢人氣王」炎明熹小小年紀已理財有道，深明投資就像一場馬拉松，需要有周詳的規劃與準備。她雖然未有跑馬拉松的經驗，但不時以跑步來減壓，期待將來參加馬拉松賽事，在終點處跟偶像周潤發自拍。

由中國銀行（香港）冠名贊助、中國香港田徑總會主辦的首屆「中國銀行（香港）港珠澳大橋香港段半馬拉松」將於明天舉行。炎明熹（Gigi）以「All Set. Let's Go!全城勁賞」-「起步賞」大使身份為活動宣傳，分享投資之道及跑步心得。雖然Gigi年紀輕輕，但吸金力驚人，自認是慳妹一名的她表示年滿18歲後開了首個銀行戶口，特別留意不同信用卡優惠及理財資訊，也會跟同學們互相交流着數情報，認真精明！

聽歌跑步紓緩壓力 談到跑步，Gigi自言喜歡聽歌跑步來減壓：「一來可以練氣，二來可以放鬆心情，忘記背後，向着標桿直跑。最近因為要應付入大學之後第一個考試，所以好緊張，溫完書之後，我會聽歌跑步紓緩一下壓力，跑完步、出咗一身汗，就有心力繼續溫習，仲特別容易入腦。」Gigi稱平時多跑5公里至10公里，從未跑過馬拉松，她希望將來有機會挑戰半馬，甚至全馬。

期待搵周潤發集郵 提到其偶像周潤發將參加明天的半馬，Gigi雖然未能參與賽事，但揚言會隔空為對方打氣，她說：「我一直好敬佩前輩做人處事嘅態度，尤其係佢對跑步嘅熱誠同堅持，的確好值得我哋學習，祝福佢能夠取得佳績。」她承諾會努力練跑，希望將來可以在馬拉松終點處跟對方集郵，期待由偶像操刀的馬拉松自拍照。