林明禎都話要學嘢 尹光踢走馮允謙 叱咤入10強

歌手尹光今年憑「AI尹光」而翻紅，更躋身叱咤最喜愛的男歌手10強，踢走人氣歌手馮允謙，跟MIRROR成員爭長短。昨日尹光現身活動時謙稱自己名氣遠遜其他歌手，有得入圍已當贏。

「2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」將於明年1月1日舉行，電台昨日公布我最喜愛的男歌手、女歌手及組合3個大獎的10強名單。男歌手方面，毫無懸念MIRROR成員已佔6個席位，還有張敬軒及林家謙兩位常客，尹光繼續有得留低，反而12強有份的洪嘉豪與馮允謙就被Foul出局。至於女歌手方面，Gin Lee、炎明熹、謝安琪、鄭欣宜等躋身10強，情場得意的AGA就告止步。

AGA惹秘婚揣測 尹光昨日聯同馬來西亞女神林明禎出席聖誕活動，對於打入10強感到好開心：「無論攞唔攞到獎，我個心已經係攞咗獎，有冇信心我唔敢講，因為人哋歌星啲名大過我好多，我只係一個好普通、唱歌唱得耐嘅歌手，未叻過。（會準備戰衣？）戰衣就冇啦，入到5強我都偷笑。」明禎即時恭喜對方，並透露考慮下年挑戰出歌，屆時要向尹光學習。另外，尹光表示將擔任無綫台慶表演嘉賓，又謂明年會到美國、內地及澳門等舉行巡迴演唱。

而出局的AGA近日鮮有公開露面，加上她在社交網上載一輯金色低胸晚裝配巨型鑽戒的靚相，惹來秘密結婚之揣測，不過她解釋只是為工作影靚相。