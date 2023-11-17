IU三棲吸3.6億 身家壓男友李鍾碩

人靚聲甜的韓國女歌手IU，為代言珠寶品牌拍攝的聖誕廣告近日曝光，穿上吊帶紅裙大騷白滑美肌，非常省鏡。歌影視三棲的她吸金力強，最近有媒體估計，她出道15年，身家累計至少3.6億港元。而其男友李鍾碩出道12年，先後主演多部人氣劇集，累計身家雖不及IU，但估計亦有至少2.5億港元。