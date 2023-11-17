支持LGBT惹不滿 Coldplay印尼騷釀示威 恐嚇火燒舞台
英國搖滾天團Coldplay上周完成台灣演唱會後，前日飛抵印尼首都雅加達繼續開騷，怎料演出前夕遭當地數百名反性小眾（LGBT）的伊斯蘭教團體人士上街抗議。樂隊主音Chris Martin一於少理，冒住生命危險外出，被Fans野生捕獲於當地赤腳做運動。
據知有數百名保守派伊斯蘭教徒，不滿Coldplay支持性別平權與LGBT理念，在演唱會場地附近抗議，有示威者大叫：「別讓Coldplay及LGBT的宣傳橫行印尼。」甚至有人揚言「帶汽油，燒舞台」來威脅Coldplay！
Chris赤腳散步
雖然引發大規模示威，主音Chris依然冇有怕，開騷前與經理人Phil Harvey外出觀光並在橋上合照，有Fans更拍得他於同日赤腳散步做運動，而演唱會最終順利舉行。Chris向來支持性小眾社群，曾在演出時穿上彩虹色衣服及揮舞「同性戀之驕」旗幟，日前在新加坡開騷時，他們又將掛在褲子後袋的毛巾揈開，將歌迷所送的彩虹旗掛在腰間，以行動支持同志社群。
另一方面，Chris的影星女友狄高達莊遜（Dakota Johnson）去年宣布加盟「漫威電影宇宙」（MCU），主演明年初上映的超英新作 《蜘蛛夫人》（Madame Web）。電影首個預告片近日曝光，她飾演擁有預知能力的醫護人員，為保持神秘感，片中未見其「蜘蛛夫人」造型。
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