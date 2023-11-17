支持LGBT惹不滿 Coldplay印尼騷釀示威 恐嚇火燒舞台

Chris赤腳散步

雖然引發大規模示威，主音Chris依然冇有怕，開騷前與經理人Phil Harvey外出觀光並在橋上合照，有Fans更拍得他於同日赤腳散步做運動，而演唱會最終順利舉行。Chris向來支持性小眾社群，曾在演出時穿上彩虹色衣服及揮舞「同性戀之驕」旗幟，日前在新加坡開騷時，他們又將掛在褲子後袋的毛巾揈開，將歌迷所送的彩虹旗掛在腰間，以行動支持同志社群。