暢所欲玄：偏財格 偏財星

偏財不是橫財，命理上的正財星，是辛勤之薪酬或有形的物質等價交換。偏財星是無形的，或高低不平的交換，簡單而論，就是見你預算多些，身份地位高些，要價多些，見你預算少些，身份地位平民些，則要價少些。偏財星就是海鮮價，也是交際公關星。

天干地支都見偏財星，不論男女命，都是代表父親。說明此命父親力量強，父親之事業成就高，女命特別孝順，婚嫁後，還常常回娘家孝敬親父母，真是父親的前世情人。男命偏財，人人羨慕，皆因男命以財為妻星，偏財強，父親富裕，財旺妻緣更旺，有此現實，八字有此理論。

天干地支有財星而不論偏正，都視之為財格。在八字中只有八種命格，財官印食四文正星格，喜生旺，不喜剋制。殺傷梟刃四武偏星格，喜剋制而不喜生旺，這是一文一武，一正一偏之理。而財格是包括正財格、偏財格，天干偏財地支正財，明偏暗正之財格，天干正財而地支偏財，為明正暗偏之財格。

但凡財格，為人比較現實，實事求事，工作事業以錢財價值來定標準，照顧家庭之心，情緒控制比較約束，脾氣相對其他命格比較少。女性喜歡財格之男性，不但是生活現實問題，也有責任上之考慮。

全球算命師大賽總幹事李文淵師傅