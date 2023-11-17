患子宮內膜異位症 JuJu停荷里活工作 再試人工受孕

在荷里活發展的武打女星司徒鈺芸（JuJu）與導演老公司徒永華結婚4年，近日兩人被拍到現身中環婦科診所。JuJu受訪時解釋之前在澳洲接受了子宮內膜異位症手術，在港進一步跟進治療及尋求人工受孕意見。

JuJu透露婚後一年已有生育計劃，但試了半年也未見成果，經檢查後得悉左邊輸卵管閉塞，於是決定接受人工受孕，她分別在港及泰國做了兩次人工受孕但不成功，身為美國演員工會成員的她趁工潮期間，今年初在澳洲再試，卻發現患有子宮內膜異位症，她說：「醫生話我嘅卵巢癌指數比正常高，又知道我之前兩次人工受孕唔成功，加上我同媽咪都有好嚴重嘅經痛，佢認為我有子宮內膜異位症，建議我通過微創去做診斷同處理。」

拍紀錄片喚關注 接受3小時手術後，JuJu稱醫生指其子宮內膜異位症已到第4期，算是較嚴重，若不處理有可能導致腎衰竭，但由於內膜組織已生到腸及腎等內臟，難以清理，故有需要接受第2次手術：「澳洲醫生叫我食賀爾蒙藥變成假更年期，令細胞縮少及軟化，再做手術清理，有其他醫生認為依家有藥物控制住，可以再試人工受孕。我依家睇緊唔同醫生，睇吓有冇其他方法同意見。」JuJu表示知道自己患有這個病症後，才發現該病十分普遍，平均每9個女性就有一個患者，她準備拍攝關於子宮內膜異位症的紀錄片，讓更多人關注這個問題並及早醫治。