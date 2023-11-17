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龍門陣
周吉佩改機票撐顏志恒
顏志恒與老婆一同上台合唱。
《中年好聲音》歌手顏志恒前晚在九展舉行生日音樂會，預祝21日的44歲生日，他或者興奮過龍，開場時頻頻甩嘴，他又請來周吉佩（吉吉）做嘉賓，吉吉原本與家人到釜山旅行，也特別改機票提前返港撐場。顏志恒最後與太太合唱，更徇眾要求在台上錫錫晒恩愛。
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