與佐藤健同奪影視大獎 林夏薇艷壓全場 「胸」狠騷英文

視后林夏薇（薇薇）日前現身美國出席SAIFF影展的StarS Gala，並獲大會頒發亞洲年度最佳影視大獎，穿上低胸黑色晚裝的她明艷照人，搶盡風頭！

薇薇近期甚有「攞獎命」，繼早前於新加坡舉行的《2023亞洲影藝創意大獎》中，憑劇集《法言人》奪最佳女主角後，近日她再度衝出香港，於美國洛杉磯出席SAIFF影展的StarS Gala，並獲大會頒發亞洲年度最佳影視大獎，她昨日於社交網上載得獎過程，薇薇穿上黑色超低胸晚裝裙，高貴又優雅。

獲封「男神收割機」 薇薇又在台上發表感言，表示很榮幸獲大會頒發獎項：「感激團隊和粉絲的支持，會繼續努力、繼續進步，多謝所有支持我的人！」之後還以流利英語接受多間外國媒體訪問，相當受歡迎！

同場還有日本男星佐藤健、泰國武打巨星Tony Jaa等得獎者，薇薇不僅跟他們同台得獎，而且還近距離接觸及合照，被網民封為「男神收割機」，令人羨慕不已！