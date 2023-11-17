「DJ女神」樂宜於社交網分享在日本拍攝的靚相，身穿藍色浴衣的她，瞇瞇眼跌膊晒腿，營造剛起床的唯美氛圍，寫道：「想去看富士山了。」她又上載多張小時候與母親的合照，網民大讚她細細個已非常可愛，母女一樣漂亮。