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龍門陣
樂宜跌膊玩唯美
樂宜以慵懶風Sell性感。
「DJ女神」樂宜於社交網分享在日本拍攝的靚相，身穿藍色浴衣的她，瞇瞇眼跌膊晒腿，營造剛起床的唯美氛圍，寫道：「想去看富士山了。」她又上載多張小時候與母親的合照，網民大讚她細細個已非常可愛，母女一樣漂亮。
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