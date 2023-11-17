姜濤是非波及廣告商 MIRROR貴價互動場割價散飛

男團MIRROR首度齊腳主演的電影《12怪盜》，明日起一連兩日舉行共4場互動體驗場，但繼月初的Fans聚會後，再度出現割價散飛潮！而隊中「人氣王」姜濤近日備受是非困擾，連其代言的廣告品牌亦受牽連。

MIRROR趁成軍5周年推出「4連擊」慶祝活動，可惜不少遭遇「滑鐵盧」，繼月初的主題樂園Fans聚會門票滯銷後，12子齊腳主演的首部電影《12怪盜》將於明、後日在灣仔舉行4場「電影互動體驗場」，並以入場可與「鏡仔」互動及聽眾人分享製作過程作招徠，不過，最貴的門票索價630元，推出時已惹來「負評」嫌貴，雖然門票最終售罄，但近日網上出現拋售潮，不少更低於原價。

至於備受咪嘴及公審事件困擾的姜濤，接下的廣告亦受影響，不少網民在廣告商的社交網留言嗌罷買，而新一輯廣告只見隊友Anson Lo及Edan，姜濤暫時冇影，未知是「擠牙膏式」推出還是有心避風頭。

Edan風騷做新牌仔 姜濤有排頭痕，隊友Edan則非常風騷！繼Jer考到車牌後，昨日輪到Edan考車，向來搞鬼的他上載黑白照，加上「肥咗」及3個喊喊符號，其後他揭曉「賽果」，上載P牌照寫道：「唉，肥咗，塊面肥咗。」又風騷說：「輕輕鬆鬆1 Take Pass laaaa！Edan哥喎！」又附上一張與Jer的對話截圖，自揭想呃對方「炒咗」，怎料對方早知他合格，Jer搞笑留言：「準備好笑聲笑你租咗嗰個車位~嘥晒。」

另一隊友Anson Kong（AK）近日推出首隻日文合唱歌《白愛》，並由日本歌手高瀨統也包辦曲詞打造，問可有想過藉此打開日本市場？他笑說：「冇諗到咁遠，只希望透過呢首歌吸引到日本聽眾，希望除咗香港樂迷之外，日本嘅朋友都會鍾意。」