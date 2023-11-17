佘詩曼女王駕到 登熱搜

視后佘詩曼昨日到北京工作，一早已有大班粉絲在機場接機，他們一見偶像出閘即大叫「女王」，場面墟冚，粉絲送上一個相當精緻的皇冠和鮮花，阿佘照單全收，相當親切有愛。阿佘邊行邊拿着皇冠細看，並展露出甜美的笑容，看來十分喜歡這份禮物。這次「女王駕到」，亦迅速登上內地的熱搜，足以證明阿佘的人氣仍然高企。