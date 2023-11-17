娛圈單打：AV女優不易為 一生烙印搣唔甩

獲內地網民尊稱為「蒼井老師」的前日本AV女優蒼井空，退役多年依然未被公眾遺忘，甚至在2018年結婚後，依然被網民「重點招呼」，動輒以其出身侮辱她，連一對現年4歲的孖仔也慘遭言語霸凌。都說皮肉生涯不易為，AV女優的身份更是一生烙印，想搣也搣不甩。

42歲的蒼井老師近日受訪風采依然，但原來結婚生仔以來，一直遭受「酸民」攻擊，最常聽到的話是「媽媽是AV女優，小孩好可憐」、「當她的小孩絕對不會幸福」，令她耿耿於懷。現在想通了，認為小孩幸福與否，只有小孩能夠感受和決定。言下之意是，兩個兒子在一個愛護他們的家庭長大，即使媽媽出身不怎麼樣，兒子一樣會感到幸福。

蒼井空此番受訪，得到不少網民同情，認為職業無分貴賤，她一直努力賺錢，努力生活，並不可恥。然而話是這麼說，捫心自問，在勢利的商業社會，說職業無分貴賤只是自欺欺人。試問一個大醫生和一個掃地阿嬸，社會地位真的無分別嗎？別自欺欺人了。

AV女優始終不是馨香職業，正如口痕友話齋，難道小孩子能夠理直氣壯地在全班同學面前，介紹自己的媽媽是AV女優嗎？有頭髮無人想做瘌痢，若然穿衣服拍戲可以走紅，相信蒼井空也不會選擇除衫打真軍。有得必有失，這份工作既令她名利雙收，隨之而來的有色眼鏡、酸言酸語同樣無法避免。

香港也有年輕靚女投身AV女優之路，目前看來機會不斷，得到了她想得到的，但將來要付出甚麼代價，或許從蒼井老師身上便可略知一二。