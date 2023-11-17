乜都話OK就死得 陳家樂十年如一日 為老婆轉口味

陳家樂和連詩雅婚後甜蜜恩愛，兩口子經常在社交平台隔空放閃。近日家樂連番分享有關男士有選擇困難的短片，當中有他們兩公婆的搞笑生活點滴，令不少男士會心微笑。

陳家樂、洪卓立、李靖筠、曾樂彤、何珮瑜及英皇娛樂老闆楊受成等，前晚出席電影《飢餓遊戲前傳：鳴鳥與靈蛇之歌》首映禮，姍姍來遲的家樂透露原本打算和太太連詩雅一起下廚，最後要趕來現場，晚餐則改為消夜。

李靖筠要錢不要花 自認有選擇困難症的家樂，近日正拍攝關於男士在生活上有選擇障礙的影片，他說：「我可以每日食黑椒雞扒飯都唔會變，仲可以連續食10年，但有咗另一半就要有改變。好似籌備婚禮咁，唔可以乜都話OK，咁就死得，要揀幾樣畀對方揀，佢見到你有份參與，條氣就會順啲。（全部都係真實事件？）有真有假啦，等觀眾自己判斷。」

曾樂彤和李靖筠到場時都手執一支鮮花，原來兩人均不喜歡收鮮花，曾樂彤透露中學時有男友知她不愛鮮花，便送她「永生花」，她說：「鮮花好麻煩，好快凋謝，永生花就可以keep到4、5年。」李靖筠則寧願收現金也不想收花，又直認「拜金」和現實，她笑指：「送手袋畀我，不如送兩萬現金畀我。（好似關楚耀送幾十萬現金畀女朋友？）都好喎！」

洪卓立肥腫難分 至於身形肥腫難分的洪卓立，否認跟劉沛蘅分手後自暴自棄，強調是想增磅後再操肌，他說：「目標係出年2月成功減到磅，因為2月有演出，到時着衫好睇啲。（叫沈震軒教你操肌？）佢咁勁！我又唔係想操出8舊腹肌，做到正常男人身形已經夠。」