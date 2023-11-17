中娛星動：「新疆四美」執位 哈妮克孜登頂 迪麗熱巴被踢走 娜然挾「戲」勢殺上

「洋面孔新勢力」近日開始於內地娛圈嶄露頭角！擔演電影《封神》「成名」的混血女星娜然，憑亮麗外表深得內地粉絲歡心，群起推薦給袁和平作新片女主角。而維族美女哈妮克孜3年內密密拍足9部劇集，其仙氣令網民將「新疆4大女神」重新洗牌，「狠飛」迪麗熱巴出局。

內地觀眾審美眼光與接受度逐漸開放，不再執着於「傳統東方美」。迪麗熱巴與娜扎兩位新疆美女近10年先後攻陷影視界，代言廣告更俯拾皆是，然而兩人已年屆31，加上前者接拍大量甜寵劇令觀眾覺得新鮮感欠奉，演技捱批得個樣，故內娛都落力為她們「尋找」接班人。

而近期電影《封神第一部：朝歌風雲》上映，錄得約27億元人民幣總票房大收旺場，成功令扮演「蘇妲己」的娜然乘勢而上，知名度突然飆升。據悉，這位26歲的新紮女神乃俄羅斯及蒙古混血兒，身高達1米73且騎術精湛，早年曾以模特兒身份簽約於香港發展，亦頻頻在各大著名國際時裝雜誌「亮相」。2016年經試鏡從萬人中脫穎而出，獲選為台灣天王周杰倫歌曲《告白氣球》MV女主角的她，當時其外貌已令人覺得驚艷，更有傳曾用名字「Nana E」的她，與房祖名擦出愛火，緋聞成為一時佳話。

被睇好做章子怡2.0 日前剛巧著名影人袁和平（八爺）決定效法周星馳《少女足球》做法，公開為新片《鏢人：風起大漠》招募女主角，並開出3大條件，包括視覺年齡約18至25歲、懂舞蹈及武術。條件似乎與娜然不謀而合，加上早已有《封神》的演出「加持」，令不少網民主動留言向八爺推薦，相關話題瞬間熱爆網絡，有人甚至認為假以時日，娜然絕對有機會成為下一個章子怡！

其實除了娜然之外，近年亦有不少「洋面孔女星」抬頭。同屬新疆維吾爾族出身、曾選「若羌樓蘭小姐」選拔賽奪冠的再米熱．艾海提，以及哈妮克孜知名度日增，尤其哈妮克孜年前於選秀節目《國風美少年》內大跳敦煌舞，被譽為「四千年難得一遇的美女」，早已被認定是熱巴的勁敵。現年27歲的她2020年正式進軍劇界，3年來拍下9部大小作品，至少5部在待播階段。早前更有網民談起「新疆四美」佟麗婭、熱巴、娜扎及麥迪娜的排序，再發起相關投票即出現重新洗牌情況，「登頂」票數最多的是哈妮克孜，第二至四位依次是麥迪娜、娜扎及佟麗婭，而熱巴竟意外被踢出局，認真老貓燒鬚。