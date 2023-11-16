娛樂

申才恩浸浴賣大包

韓國性感女神申才恩早前到東京度假，期間仍不忘派福利，在社交網分享多張靚相，穿上吊帶連身裙的她，於當地餐廳High Tea時倒奶騷身材。而她在下榻酒店浸浴時更賣大包，上載僅以雙手遮胸的半裸照，索爆身材表露無遺。
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