金瑞亨《大鐘獎》封影后 韓孝珠首做人母 撼贏宋慧喬

韓國《第59屆大鐘獎》今年依然星光黯淡，9成候選人均缺席，而在首度增設的串流平台迷你電視劇部門中，以大露背上陣的韓孝珠憑首度挑戰人母的角色，撼贏缺席的宋慧喬，大熱捧走「大鐘視后」！

曾因公正性受質疑而遭影星杯葛的韓國影壇盛事《第59屆大鐘獎》，今年更改制度，由專業評審員聯同全國100位觀眾組成的評審小組，共同選出得獎作品及得獎者，但依然未能一洗頹風。昨日舉行頒獎禮，大部分候選影星均缺席，紅地氈相當冷清，影帝候選人沒一人現身，僅得影后候選人廉晶雅、金瑞亨與金善映等撐場。

視帝拍片講感言 今年大會特別增設串流平台迷你電視劇部門的獎項，熱爆全球的韓劇《Moving超異能族》，力壓《黑暗榮耀》及《假面女郎》等劇榮獲「最佳作品」，女主角韓孝珠以大露背晚裝亮相紅地氈，在勁敵宋慧喬缺席下捧走視后。於劇中首度挑戰母親角色的她，坦言曾猶豫是否能演好角色，最終她覺得劇本有趣及溫暖而決定接拍，很感謝大家喜愛她的角色，又指獎項並非屬於她一人，而是團隊一起努力的成果。韓劇《賭命為王》勇奪「最佳導演」，男主角崔岷植擊敗《Moving》的柳承龍及《D.P：逃兵追緝令2》的丁海寅封視帝，他透過短片發表得獎感言，為缺席致歉。

電影部門方面，金宣虎憑首度主演的韓片《貴公子》，與《下一個素熙》的金時恩分膺「男女新人獎」，金宣虎致詞時特別感謝父母。韓片《韓戲逼人》的吳政世與《烏托邦浩劫》的金善映榮獲「男女配角獎」，至於影帝與影后則落在《烏》片的李炳憲與《塑料大棚》的金瑞亨手上。