娛樂

鄧小巧開市集 胞姐私房菜助陣
英皇歌手鄧小巧為提醒忙碌的香港人發掘生活的小確幸，將舉行「巧巧生活市集」，讓都市人抖抖氣，市集涵蓋了衣食住行等多個範疇，最特別之處是其胞姐為力撐她，加入市集開檔賣私房菜，兩位同門「師兄」黃明德及黎展峯亦準備精選歌單在現場獻唱。
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