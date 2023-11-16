身兼監演 再續前緣 趙麗穎新劇壓白鹿 網民最期待

現年36歲的內地女星趙麗穎6月時首當監製，開拍古裝武俠劇集《與鳳行》，並親自擔任女主角，與舊拍檔林更新再度合作，2人於2017年曾合作拍攝小說改編而成的古裝劇《楚喬傳》，CP獲得喜愛，不少網民認為《與鳳行》根本就是補償當年他們在《楚》劇沒有幸福結局的遺憾。此劇之前於內地網成為網民最期待播放的新劇，而現時播映中、由白鹿及張凌赫緋聞情侶上陣的古裝劇《寧安如夢》緊隨其後排第2，第3位則是成毅、李一桐的武俠劇《英雄志》，趙露思及王安宇的《神隱》則排第4名。