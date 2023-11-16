身兼監演 再續前緣 趙麗穎新劇壓白鹿 網民最期待
現年36歲的內地女星趙麗穎6月時首當監製，開拍古裝武俠劇集《與鳳行》，並親自擔任女主角，與舊拍檔林更新再度合作，2人於2017年曾合作拍攝小說改編而成的古裝劇《楚喬傳》，CP獲得喜愛，不少網民認為《與鳳行》根本就是補償當年他們在《楚》劇沒有幸福結局的遺憾。此劇之前於內地網成為網民最期待播放的新劇，而現時播映中、由白鹿及張凌赫緋聞情侶上陣的古裝劇《寧安如夢》緊隨其後排第2，第3位則是成毅、李一桐的武俠劇《英雄志》，趙露思及王安宇的《神隱》則排第4名。
趙麗穎今次除了再展演技外，還積極參與製作過程，為劇集的質量把關，日前她大談當監製的感受，指很享受和大夥兒一起「腦力激盪」的過程，比如在討論到某場戲的時候，大家一起去鑽研，怎麼讓這個橋段更有創意、更有看點。
化身「落淚」神女
此外，趙麗穎的工作室日前於社交網晒出多張新鮮感滿滿的美照，相中的她以雪祭司神女妝挑戰大膽風格，身上穿銀白色Deep V吊帶貼身裙，配搭銀色閃閃的亮麗眼影，眼下更以藍眼淚點綴，具有獨特的神秘張力，獲網民激讚。
本文連結 : https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20231116-1116_00282_061/身兼監演-再續前緣--趙麗穎新劇壓白鹿--網民最期待
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：