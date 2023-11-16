揀正阿嬌生日開唱 Twins紅館騷加場 隔空傾歌單

女子組合Twins相隔9年重踏紅館舞台，優先預售反應相當熱烈，隨即宣布加場。對於大家的愛戴，孖妹心存感激，承諾屆時會以最佳姿態演出，與樂迷共度難忘時刻。

「TWINS SPIRIT 2024紅館演唱會」原定明年1月21至27日舉行6場演出（24日休息），然而昨早開始優先訂票不足兩小時，門票已全部售罄，其所屬公司英皇娛樂隨即宣布加開28-29日，成功打破過往最多5場的演出紀錄！蔡卓妍（阿Sa）與鍾欣潼（阿嬌）聞訊大表興奮，且異口同聲坦言：「以組合嚟講，入行22年仲可以開演唱會，企喺個台度同大家慶祝，真係好難得，呢個演唱會對我哋嚟講別具意義。知道咁多人仲繼續支持我哋，感動又開心。」

備受重視感壓力 演唱會開騷當天正值阿嬌43歲生日，當被問到是否刻意安排時，阿Sa即搶答：「梗係唔係啦，真係咁啱得咁橋咋，紅館檔期邊有得揀㗎！聽到公司同我哋講個開騷日期，我哋都覺得好奇妙，公司話不如喺我生日個日，即係11月22日，作公開發售門票啦，咁就雙喜臨門嘞。（生日會大事慶祝？）好成績先諗點慶祝啦，今年生日願望一定係做好個演唱會，嚟緊要開始排舞練歌，身體健康亦好緊要。」

阿嬌則謂：「揀得中呢兩個日子售票同開Show都係第一次，覺得好受重視，加場雖然開心，但都開始有啲壓力，希望到時可以做到最好啦。」據悉，Twins前日已開始為演唱會開會，但由於阿嬌目前身在外地，只能透過視訊參與及隔空合照，在笑聲中商量歌單，阿Sa更即時排舞讓阿嬌欣賞。