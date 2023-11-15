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龍門陣
Kim半裸拍廣告
美國真人騷女王Kim Kardashian的內衣品牌廣告出名夠Gimmick，最近她又搞搞新意思於新廣告中大玩懷舊。
Kim於新推出的假日主題內衣廣告中繼續親自上陣，模仿60年代的雜誌封面，其中她更半裸上陣拍廣告，化了一個搞笑的「曬燶妝」並掛上溜冰鞋遮點，搞笑得來又不失性感，好夠噱頭！
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