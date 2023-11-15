壽星仔開派對歌舞娛賓 姬蒂人肉「海洋之心」賀里奧勒度生日

11月11日是「光棍節」亦是荷里活「鑽石王老五」里奧勒度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）的49歲生日，當晚他舉辦大型生日派對，一眾名人紅星到賀，當中以英國女星姬蒂碧金莎（Kate Beckinsale）最特別，她戴上《鐵達尼號》（Titanic）中的鑽石鏈「海洋之心」（Heart of the Ocean）巨型腰帶現身，名副其實好有「Heart」！

里奧勒度狄卡比奧於生日當晚在美國比華利山一大宅舉辦生日派對慶生，名人紅星悉心打扮赴會，其中姬蒂碧金莎戴上「壽星仔」的代表作《鐵達尼號》中的「海洋之心」巨型腰帶，非常有「心」思！事後姬蒂亦於社交網站公開照片，立即惹來大批網民熱烈討論，其中有網民搞笑說：「我以為個老太婆喺（《鐵達尼號》）結尾中丟咗佢（海洋之心）落海？」另有網民笑指擔心她戴那麼巨型的「鑽石」出街會招惹匪徒埋身。

除了姬蒂之外，當晚一眾紅星包括Kim Kardashian、Lady GaGa、Beyonce及Channing Tatum等都有到賀。而「壽星仔」亦被現場人士影到於生日派對的舞池上跳舞及拎起支咪Rap歌娛賓。

與迪尼路馬田鬧翻 另一方面，雖然里奧仔被睇好將憑新作《花月殺手》（Killers of the Flower Moon）再獲奧斯卡影帝提名，但近日卻有雜誌爆料指他與同片的「前輩」拍檔羅拔迪尼路（Robert De Niro）和合作多次的導演馬田史高西斯（Martin Scorsese）鬧翻，決定不再和他們合作。據知原因是他「呷迪尼路醋」，因為之前他與馬田合作的電影中，馬田都會關注他，但自迪尼路出現後，讓他感覺自己被冷落，加上拍攝時迪尼路認為他有問題都會向馬田提出，而馬田必定會站在好友迪尼路那邊，令他覺得被兩位80歲老人家夾擊！