暢所欲玄：橫樑壓頂陷阱

除了住所結構呈現出來明顯的橫樑，在居所裝潢設計過程及擺放家具時，可能不慎會營造「橫樑壓頂」局面，對生活及工作也有所影響。

睡房地台注意高度

近年非常流行睡房的地台設計，升高的地板內增加儲物空間，實在也解決了不少人的煩惱。不過，凡事不宜過分，設計地台時最好要考慮空間的整體規劃，特別是和天花板的高度距離，而睡房是長期休息的區域，更需注意兩者的高度差距。

窗台睡床橫樑壓頂

不少朋友會把睡房窗台改建成睡床一部分，其實風水上這種做法有欠穩妥，除了因為太接近窗戶有損健康，窗台為凸出的建築物，睡在上面心理也欠安穩；而窗台對上通常有樑，彷彿被長期壓着身體而睡。如果無法更改，至少要留意窗戶氣流及天花橫樑的問題，必要時應封窗，也可使用吊頂方法將橫樑隱藏修飾，減少煞氣衝擊。

吊櫃面積不宜過大

房子玄關走廊大面積裝置吊櫃，容易令空間昏暗，在玄學上也影響住所氣流走動，更應避免收窄大門納氣口空間，影響財運。至於梳化及餐桌對上位置，也要因應面積合比例地裝置吊櫃，以免受橫樑壓頂問題影響。

堪輿學家麥玲玲師傅