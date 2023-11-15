娛樂

蔣祖曼瞓身拍動作戲
藝人蔣祖曼（Joman）於台慶劇《羅密歐與祝英台》不乏動作戲，獲網民封《羅》劇的MVP，雖然一場車面上翻身再撻落地的戲份，令Joman搞到盆骨及大髀瘀晒，但伊人卻毫不介懷，她表示：「演員嘅通病就係咁，一Action就咩都唔記得晒！」
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