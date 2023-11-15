熱情粉絲逼爆商場 高海寧馬國造勢 拗腰似天使

藝人高海寧（高Ling）前日於馬來西亞為電影《鎖戰》宣傳造勢，同行的還有戲中演員黃浩然及姜皓文，他們昨日分別到戲院、商場與粉絲見面，他們到埗時粉絲已逼爆商場，要多位保安維持秩序。高Ling於商場出席活動時，分別穿了露腰裝及黑色掛頸性感裙示人，沿途粉絲不停讚她靚，更有網民指她似天使，高Ling亦好識做，不停跟大家揮手，友善又親民，期間黃浩然拿起台下粉絲的手機跟大家Selfie，穿着白色露腰裝襯貼身裙的高Ling即埋位拗腰配合，難怪粉絲對她有讚冇彈。