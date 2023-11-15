蘇韻姿等回家改戲路 郭柏妍練空中瑜伽 瘀晒都唔知

郭柏妍和蘇韻姿等前晚為《萬千星輝賀台慶》作綵排，兩人屆時將分別表演跳舞和打鼓，跟其他女星施展渾身解數展示舞技，不過郭柏妍因太投入，弄傷腳部卻懵然不知，令小腿瘀青一片，認真可憐。

郭柏妍、蘇韻姿、古佩玲和王敏慈前晚現身將軍澳電視城，與一眾港姐出身的女藝人綵排跳舞項目，表演空中瑜伽的郭柏妍，右腳膝頭後面一片瘀青，她透露練習空中瑜伽時不慎受傷，但強調演出當日不容許自己有「蝦碌」意外發生，她表示：「呢排都keep住練習同拍新劇《飛常日誌》，但因為新劇要露腿，所以要麻煩工作人員幫我遮傷痕。」問她若演出舞衣太性感會否影響演出？她指做足安全措施就不用擔心。

而蘇韻姿和古佩玲將會表演跳舞和打鼓，兩人透露表演甚有難度，考驗拍子和爆發力。已離開《愛．回家之開心速遞》大半年的蘇韻姿，笑言希望劇組安排她們在劇中演出「SheShe」劇情，但何時重返《愛．回家》則待公司安排。

王敏慈騷肚皮 而近期《愛．回家》女藝人被指「硬膠樣」成為網民熱話，當中是網民「熱門人選」的古佩玲表示：「我冇留意喎，呢兩日忙緊綵排台慶。（你估係邊個？）好難估！（點睇網民估你？）傳聞都係估緊。（有冇唔開心？）其實人keep住會變，入咗《愛．回家》之後就畀愛嘅歡樂氣氛包圍，個氣場同第一集都唔一樣。（個樣會變？）妝容同打扮都有變。（你覺得自己表情夠唔夠豐富？）可以再豐富啲，做演員要有遞進。」

另外，應屆港姐王敏慈正在北京中央戲劇學院讀書，已接近兩個月未有在港露面的她，透露會留港一星期，並會在台慶上表演肚皮舞。問她如何在一班女藝員中突圍？她表示：「都係做好自己。（叫親友睇自己演出？）都會叫朋友睇。」