中娛星動：Baby遭《奔跑吧》飛起 黃曉明帶走囝囝 慶生甜到漏

女星Angelababy被封殺傳聞響不絕耳，她長駐的內地綜藝節目《奔跑吧》官宣新一季成員名單，亦未見她的蹤影。而其前夫黃曉明日前慶生，只見兒子和長輩出席，Baby未有現身。

Angelababy早前疑因前往欣賞「19禁」歌舞騷而被封殺，其往後星途備受關注。她自2014年開始參與的內地人氣綜藝節目《奔跑吧》，日前官宣即將播出新一季，並公布常駐成員，當中包括李晨、鄭愷、沙溢、白鹿、周深、范丞丞、宋雨琦、「時代少年團」張真源等人，名單上未見Baby，即再引起網民熱議，對此網民都表示：「圖文都沒有Angelababy，看來確實徹底涼了。」雖然之前有傳她積極求存，連翻試水溫望復出，不過現時她的社交網依然處於禁言狀態，恐怕離復出仍遙遙無期。

「小海綿」送大禮 另一邊廂，黃曉明慶祝46歲生日，Baby未有現身，亦未見有任何祝賀舉動，二人的兒子「小海綿」由黃曉明「接力」照顧。他分享了與兒子及父母的三代同堂慶生照，場面非常幸福。黃曉明表示：「回家過生日啦，蛋糕吃了一點兒，禮物收到了一盒糖果，甜到心窩的那種。」合照中見他攬實小海綿，展示出慈父一面，他搞笑地以卡通「海綿寶寶」為兒子遮樣，又收到兒子送上的巨型禮物，上面寫着「爸爸生日快樂」，十分有心思，網友紛紛競猜禮物是甚麼。