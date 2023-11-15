陳靜講多無謂性感開餐

性感女星陳靜（Dada）早前分享了一輯婚紗照，可是沒有再作補充，感情狀況備受關注。日前，她貫徹講多無謂的作風，再上載了多張身處巴黎歎米芝蓮3星高級餐廳的相片，食足3小時，期間她一度身處戶外無懼寒冷，以Low cut貼身毛毛短裙上陣並谷盡34E上圍，相當吸睛。