11月15日(三)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
11月15日 (三)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
陳靜講多無謂性感開餐
性感女星陳靜（Dada）早前分享了一輯婚紗照，可是沒有再作補充，感情狀況備受關注。日前，她貫徹講多無謂的作風，再上載了多張身處巴黎歎米芝蓮3星高級餐廳的相片，食足3小時，期間她一度身處戶外無懼寒冷，以Low cut貼身毛毛短裙上陣並谷盡34E上圍，相當吸睛。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20231115-1115_00282_032/陳靜講多無謂性感開餐
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc