傳莫可欣介入 最嬲方中信 陳淑蘭認摑情敵：唔止一巴！

藝人陳淑蘭當年與方中信的一段情令人津津樂道，更盛傳港姐冠軍莫可欣介入二人戀情，她更曾摑過對方一巴。日前，陳淑蘭終於透過直播承認此事，更指「唔止一巴」。

陳淑蘭（蘭子）日前現身伍仲衡和周國豐的直播節目，大談過去的感情生活。她回答提問時透露拍拖次數十隻手指數得晒，她與一名任職模特兒的超級富貴男友發展初戀，又指前度祁文傑的現任女友都是由她撮合。當問到最愛是誰時，她指：「當我同嗰個人一齊，我當時係最愛佢，竭盡所能去愛，但過咗就冇嘢，感覺冇咗。」

有觀眾問她舊愛方中信惡不惡，她說：「惡唔惡睇吓你有冇得罪佢囉，唔得罪佢應該唔會惡嘅。」當年有傳如今已是方中信太太的莫可欣介入二人感情，令蘭子與方中信4年情斷，更傳聞她曾怒摑莫可欣，在旁的伍仲衡問：「有人話你摑過人一巴喎，係咩事呢？」蘭子直認不諱：「唔止一巴，講完就算喇，但我至少答咗啦，係咪？」周國豐想知道詳情，蘭子就說：「我好嬲係嬲個男人，嬲個男人呃我。」

情緒病似撞鬼 另外，蘭子亦否認當年割脈是為情自殺，而是因為1991年父親過身後她有情緒病，曾狂躁、抑鬱、輕微社交恐懼：「我好驚尖嘢、好驚血，嗰時對好多嘢冇感覺，只要揸住好尖嘅嘢，見到血，我Feel到原來唔係靈魂飄緊，我係活着。跟住我開始歇斯底里，好似撞鬼，唔知發生咩事就會『呀』！好似啲人臨死，靈魂出竅，見到姑娘幫我打鎮靜劑嘅畫面咁。」現在重拾人生的她，已經5年冇拍拖，她覺得自己根本不適合結婚，家中有十隻小動物陪她已不愁寂寞。