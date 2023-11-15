娛圈單打：難敵七年之癢 不婚即分惋惜

經典韓劇《請回答1988》造就多個演員爆紅，當中在戲中無法成為一對、卻在戲外熱戀的惠利和柳俊烈，拍拖7年一直愛得甜蜜，詎料人算不如天算，日前竟傳來分手消息，震驚了一眾粉絲。

他們所屬公司證實了消息，表示二人會退回友好的同僚關係，未來也會為對方應援。南韓明星情侶分手，最愛發表這類虛假宣言，試問情人感情破裂，即使不是撕破臉皮，肯定也是不歡而散，還怎麼可能互相為對方應援？不過這種宣言已成當地傳統，只能嘆句可惜。

事實上，惠利和柳俊烈交往以來，感情相當穩定，雖無刻意放閃，但傳媒不時拍得二人約會照片。他們亦表現得坦蕩蕩，從未瞞愛，粉絲都睇好遲早拉埋天窗。此際卻驚傳分手，都說世上無童話，又一鐵證。

唉，二人不止外形合襯，亦很「旺夫旺妻」，一起後事業發展一帆風順。柳俊烈被譽為「醜帥」代表，今年憑電影《晝盲神探》橫掃多個影帝獎，名利大豐收。惠利本身是女團Girl's Day成員，近年主攻拍劇，2020年主演《我的室友是九尾狐》，因為跟劇中男主角走得很近，不時情侶檔受訪，當時有小道消息傳她跟柳俊烈分手。但「分訊」甫傳出，隨即被拍得甜蜜撐枱腳，被外界解讀為柳俊烈宣示主權。

熱戀時，惠利曾自爆喜歡有男子氣概的男人，自言並不貪求外表，擺明極冧柳俊烈；二人又公開使用同款情侶手機殼，非常溫馨。無奈不婚即分，數月前惠利演出綜藝節目，自爆一整天都收不到一個手機訊息，似暗示濃情轉淡，看來一切早有端倪。