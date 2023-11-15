激情戲挑戰尺度 佘詩曼出招消隔膜 「萬歲」請食鮑魚

佘詩曼返娘家開工頻「萬歲」鮑魚，她預告與何廣沛挑戰親熱戲碼，開工時更以「BB」稱呼對方。同場的何依婷對未婚夫有讚冇彈，自爆被求婚時驚喜到腦內一片空白。

視后佘詩曼（阿佘）、李施嬅、何依婷及何廣沛等昨日雲集電視城宣傳無綫台慶劇《新聞女王》，同劇的鄧智堅大爆阿佘經常「萬歲」請食鮑魚及燉湯，阿佘指今次角色強勢兼霸道，故私下常約拍檔食飯及唱K多作溝通以減低隔膜。談到「萬歲」一事，她笑說：「最緊要大家開心，啲年輕演員一日開工15、6個鐘，令我諗番起當年嘅自己。」談到劇中與首次合作的何廣沛有感情線，她直指激情戲挑戰電視尺度，又讚對方拍攝時為操肌，每日只食白烚雞肉，她說：「監製講笑咁恐嚇佢，話得3星期畀佢準備，否則換人頂上。（點同佢變熟？）叫佢做Ivan BB（何廣沛角色名字）。」

何依婷被求婚一片空白 而何依婷自公布婚訊後首度現身，談到求婚經過時她說：「我哋有傾過（結婚）嘅，不過有日同啲朋友約我出去下午茶，結果就求婚喇，佢買咗花單膝跪地。（日後點稱呼你？）佢姓林，但我呢世都仲係何小姐，哈哈！」她指當時太突然兼驚喜，根本沒聽清楚「求婚宣言」：「好彩有人拍咗片。」至於婚期，她笑說：「今年雙春兼閏月，所以一定趕喺農曆新年前。唔想大排筵席，會同家人飛往東南亞，揀個小島簡簡單單搞。（以後唔拍親熱戲？）睇劇本，佢（未婚夫）好明事理嘅。」

至於李施嬅自爆開工初期相當緊張：「喺阿佘身上學到好多嘢，開工時佢好認真，但一收工就放下。拍攝期間我甲狀同免疫系統指數一度飆升，試過突然瘦好多。」