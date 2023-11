男友見家長得米 Taylor世紀擁吻 隨時嫁

Travis被拍得周六晚亮相Taylor在阿根廷舉行的第2場巡唱,並與Taylor父親Scott排排坐在貴賓席,期間有傾有講,似乎Scott很滿意這位未來女婿。當晚Taylor演唱《Karma》時,特別為男友改歌詞:「Karma is the guy on the Chiefs, coming straight home to me.(因果就是那位在酋長隊的男人,他直接回家找我。)」在觀眾面前大晒恩愛,引得一眾觀眾包括Scott歡呼,台下的Travis則面紅紅。完騷時,有粉絲影到Taylor衝落台與Travis擁吻。Travis翌日被影到坐私人飛機返美,沒有留下看Taylor在阿根廷的最後一場騷,或是因為要回國與隊友操練備戰。