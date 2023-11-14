男友見家長得米 Taylor世紀擁吻 隨時嫁

美國流行樂壇天后Taylor Swift事業愛情兩得意，近日她在阿根廷開騷，其美式足球員男友Travis Kelce專程支持順便見家長，Taylor完騷後更被Fans影到與男友世紀擁吻，Fans睇好她快將「封盤」！

Travis被拍得周六晚亮相Taylor在阿根廷舉行的第2場巡唱，並與Taylor父親Scott排排坐在貴賓席，期間有傾有講，似乎Scott很滿意這位未來女婿。當晚Taylor演唱《Karma》時，特別為男友改歌詞：「Karma is the guy on the Chiefs, coming straight home to me.（因果就是那位在酋長隊的男人，他直接回家找我。）」在觀眾面前大晒恩愛，引得一眾觀眾包括Scott歡呼，台下的Travis則面紅紅。完騷時，有粉絲影到Taylor衝落台與Travis擁吻。Travis翌日被影到坐私人飛機返美，沒有留下看Taylor在阿根廷的最後一場騷，或是因為要回國與隊友操練備戰。

「孖T戀」熱度升溫，連Fans也替Taylor高興，並睇好他們快將成家立室，有人更搞笑表示：「睇依家熱度，佢（Taylor）2月就會大肚，到時個巡唱就會提早完結。」另有Fans祝福他們結婚及生一竇仔女。而美國女星Hilarie Burton亦在社交網轉發「雙T」的咀嘴片段，預測他們明年5月訂婚。

Britney晒昔日合照 另外，Taylor今年紅到爆，連美國天后Britney Spears亦抽水，日前在社交網公開20年前與Taylor首次見面的合照，並留言分享相識經過。她自稱是其中一名元祖Swifties（粉絲暱稱），當時Britney已是巨星，14歲的Taylor則是無名小卒，照片攝於Britney的演唱會後台，她指好友，亦即Taylor當時的經理人敲後台門，稱有一名叫Taylor的少女想入來唱歌給她聽，她即時答應：「佢（Taylor）用結他自彈自唱咗首好美麗嘅歌畀我聽，我當時感到難以置信！」