暢所欲玄：時差不同

世界上每一個地區、每一時刻都會有孩子出世，其中之分別應該是氣候了。

有些地區此時此刻可能十分炎熱，亦有些地區此時此刻是寒冷的，又或者是涼爽宜人。當然，最極端的是北極、南極和赤道，一是長期冰天雪地，一是劇熱無比，故此對算命者而言便分別很大了。

有些玄學家認為，不論於任何地方出世，都必須將時刻換算回中國的中原時間，其理論認為，算命是中國的特有文化，所以應以中國的時間為準。

亦有一些玄學家不認同，不論其人在任何地方出世，都應以當地時間為準，不用換回中國時間，其理論認為人出生之時，是受當地當時之天氣時空星宿所影響，無可能以中國的氣候為準則。舉例，若出生時為晚上，但換回中國時間可能是中午，氣候溫差自然不同，甚至有可能連日子都不盡一樣也。

就以夏令時間為例，因夏令時間比標準時間快了一小時，故此，有些師傅便會將夏令時間出生的人換回標準時間。亦有一些玄學家是不換回標準時間的，認為玄學就是玄學，並非科學，一切都是此時此刻所發生，何需人為去調校。

玄學家伍立群