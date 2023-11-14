無綫《聲夢傳奇》出身的林智樂昨日到電台宣傳新歌，指新歌對他來說算是高難度，而自己有份參與新歌主題及編曲。談到今年有份角逐新人獎，他指對手強勁，當中特別睇好魏浚笙：「覺得佢好靚仔，希望之後頒獎禮有機會同佢打招呼。（覺得自己唔靚仔？）係另類。」