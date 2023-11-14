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《中年2》陳燕娜高分晉級
無綫歌唱真人騷《中年好聲音2》24強誕生，陳燕娜憑《小玩意》成為全晚最高分選手，李榮耀和陳麗媚則被淘汰。同樣來自馬來西亞的沈宗賢，得知同鄉出局即時爆喊，陳麗媚反過來安慰他：「好驚我哋兩個都出局，唔緊要啦，起碼仲有一個代表。」她又自責難得女兒到場支持，卻未有取得好成績，但自問已盡力。
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