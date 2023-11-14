Yanny放棄P圖 出賣醜態

藝人陳穎欣（Yanny）近日到台灣旅行，並在社交網分享多張與家人的靚相，當中包括站在「你會紅」招牌下的自拍照，又有一張疑似素顏的睡眼惺忪照，自言是作為觀光客的疲累，她說：「我好耐冇試過原相直出，因為我好多時候都有啲核突，所以會執相，同埋我好介意啲顏色太黃，今日決定出呢個真實Post！」