同劇拍檔享「優先權」 小S控訴被排擠：不當我是演員？

台灣藝人徐熙娣（小S）為吳慷仁而復出拍劇，在《此時此刻》上演一段出軌戀情。近日她在主持的清談節目中邀請同劇演員修杰楷及林柏宏等擔任嘉賓，眾人談到收到一組密碼可供搶先觀看所有集數，小S嬲爆表示從未聽聞，更當眾爆Seed：「憑甚麼這樣排擠我？是否不當我是真正演員？為甚麼只有我沒收到？」

住酒店準備「偷歡」

另外，近日小S與吳慷仁劇中的「偷歡照」流出，見他們挑戰激情戲尺度，不乏親吻大腿內側、抓胸以及在辦公桌上激戰的三級鏡頭，其實小S早前已預告：「這次是很大的挑戰，尺度很大的戲，一直在想『我可以做到嗎？』」為投入角色，她更獨自入住酒店12天，望完全抽離平日的生活。對於各種親密床戲，她亦特別跟導演討論，希望呈現唯美畫面。拍檔吳慷仁大讚小S專業：「在演戲時她反而是安靜有氣質，很認真準備她的戲，好像不曾看過這樣的演員，而且她很投入、很勇敢。」