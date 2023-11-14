中娛星動：女神崩壞！ 劉詩詩現老態 林志玲難掩師奶味

劉詩詩與林志玲近日同樣被網民指「女神崩壞」，詩詩被批「斷崖式衰老」面上出現皺紋，志玲則發福疑似再有喜，加上打扮充滿師奶味，仙氣盡失！

內地女演員劉詩詩對工作持佛系態度，近年作品產量大減，但仍然是品牌的寵兒。近日有網民狠批她「斷崖式衰老」，指她消瘦不少，面上的皺紋、法令紋相當明顯，與同是「85花旦」且駐顏有術的楊冪、趙麗穎等難以相提並論。有網民嘲諷詩詩結婚生仔後狀態不如從前，難怪被品牌「降呢」。不過，亦有大批粉絲護航，指網民故意抹黑偶像：「為了黑而黑有意思嗎」、「沒看出來有啥區別，還是一樣年輕啊」。

小腹隆起疑有孕 除了詩詩被指女神崩壞外，「台灣第一名模」林志玲亦受到抨擊。她與日籍丈夫AKIRA婚後移居日本，近日有網民在東京街頭偶遇她。當日她偕老公與台灣富商蔡明興夫婦見面，網民對女神的近況大為驚訝，指她不但皮膚變黑，而且身材發福走樣，變得虎背熊腰，小腹更微微隆起，疑似再有喜，加上身上的碎花裙，師奶味大增，昔日女神的仙氣蕩然無存。不過值得高興的是，網民指林志玲與老公感情相當好，眾人準備離開時，她像小女孩一樣拉住老公的手，表現恩愛。