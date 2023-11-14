娛樂

楊思琦湊仔 同班家長玩真空？

前港姐冠軍楊思琦近年主力在內地發展，不時在社交網拍片分享湊仔經，日前就上傳囝囝上課的短片，當中影到其他家長，有眼利網民發現有位白衣女子下身疑似真空，引起熱議，有人稱這只是一場美麗的誤會，皆因該位家長身穿肉色短褲，驟眼看才會覺得是下身真空。
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